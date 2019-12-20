Terkos Gölü'nde kayıp iki kişinin cesedi sudan çıkarıldı
ÇATALCA'daki Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldı.
İstanbul Çatalca ilçesi Ormanlı Mahallesi mevkisinde Terkos Gölü'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı, bir süre sonra alabora oldu.
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Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı, söz konusu kişilerden birini kurtardı.
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Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurtarılan kişiyi Çatalca Devlet Hastanesine kaldırdı.
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İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri ise kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.
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