Terkedilmenin en berbat 8 biçimi

Karınızdan veya sevgilinizden ayrılmak istediğinizi ona nasıl açıklarsınız?

Bu soru aklıma, Mehmet Yılmaz’ın ayrılma zanaatının incelikleri ile ilgili son yazısını okurken geldi.

Mehmet Yılmaz, “Sana benden daha iyi birisi layık” sözünün nasıl felaket bir bahane olduğunu yazıyor.

Tesadüf ya, tam o sırada Gala dergisinin Fransızca edisyonunda, çok ünlü medya patronunun karısından ayrılması ile ilgili bir haberi okuyordum.

İki yazıyı birleştirince aklıma bir “Dünyanın en berbat 10 ayrılma biçimi” yazısını yazmak geldi.

Yazıya onunla başlayacağım ama onu 1 numaraya koymayacağım.

Çünkü 1 numarada, yakınlarda kaybettiğimiz bir Fransız aktörün çok çok çok ünlü sevgilisinden ayrılma biçimi var ki…

Ufffff neresinden baksan müthiş…

Evet şimdi gelin “Dünyanın en berbat 8 ayılma biçimini” okumaya…

Bonus olarak bir de zarif örnek var.

Geçen Haziran patrondan gelen tek cümlelik mesaj

Medya patronunun olayı geçen Haziran ayında meydana geldi.

Adam 91 yaşında…

Karısı 65…

Patron öyle böyle sıradan bir patron değil. Rupert Murdoch…Dünyanın en büyük gazete patronu.

The Times, New York Post, Wall Street Journal, London Times, Sun gibi gazetelerin, Fox News gibi haber kanallarının sahibi…

Sahibi olduğu “20th Century Fox” medya grubunu daha yeni milyarlarca dolar karşılığı Disney’e satmış.

Karısı ise eski bir manken. Jerry Hall…

Mick Jagger’ın eski karısı.

Dünya jet sosyetesinin en parlak yıldızlarından biri.

2016 yılından beri Murdoch’la evli.

İşte o kadın geçen Haziran kocasından tek cümlelik bir mesaj alıyor.

“Seni boşuyorum…”

Gerekçe yok, bahane de yok…”

Birlikte olma teklifini bile zarifçe reddeden bir erkek

Oysa geçmişte, bırakın ayrılmayı birlikte olma teklifini bile son derece zeki, zarif ve edebi biçimde ifade eden insanlar vardı.

Örnek mi?

Madam Bovary’nin yazarı Gustave Flaubert…

Fransız şairi Louise Colet ona feci aşıktır. Geceyarıları sık sık Flaubert’in evinin kapısına dayanır. Her defasında da görevliler tarafından “Evde yok” denilerek geri çevrilir.

1884 yılında yine böyle bir geceden sonra Flaubert aşık şair kadına şu mektubu yazar:

“Öğrendim ki, dün geceyarısı üç defa evime gelme zahmetinde bulunmuşsunuz. Evde değildim. Bu ziyaretleri tekrar etmeniz ihtimaline karşı sizi uyarmalıyım ki, hiçbir zaman evde olmayacağım…”

Ey erkek bir seks bombasından böyle ayrılabilir misin

Kötü terkedilmek sadece yaşlı kadınlara ve aşık şairlere ait bir talihsizlik değil.

Pamela Anderson, şu dünyanın “Seks bombası” denilebilecek kadınlarından birisi bile terkedilmenin en berbat hallerinden birini yaşadı.

Sadece 12 gün önce evlendiği kocası Jon Peters, onu şu üç cümlelik mesajla bıraktı:

“Benim sade ve sessiz bir hayata ihtiyacım var, uluslararası bir aşka değil. Umarım beni anlarsın…”

Ha mesajın sonuna bir de öpücük emojisi eklemiş.

Sigara almaya giden kadının hikayesi

Berbat terketme sadece ünlü erkeklere ait bir davranış değil.

Berbat terkeden kadınlar da var.

Mesela ünlü Fransız şarkıcısı Veronique Sanson…

1972 yılında 6 yıldır birlikte olduğu büyük aşkı Michel Berger’le stüdyoda bir şarkının kaydını yaparken, “Ben sigara almaya iniyorum” deyip, gitmiş…

Sevgilisi Michel Berger, 3 gün sonra, sigara almaya giden büyük aşkının aslında Amerika’ya gidip, yeni aşığı ünlü müzisyen Stephan Stills’le yaşamaya başladığını örenmiş.

Küçük bir ayrıntı…

Veronique Sanson’un Spotify’da 35 milyon kere dinlenen en ünlü şarkısının ismi “Chanson sur ma drole de vie…”

Yani “Benim komik hayatımı anlatan şarkı…”

Bir Pretty Woman düğünden 3 gün önce kimle kaçar

Bir de Pretty Women hikayesi var.

Julia Roberts…

Büyük aşkı Kiefer Sutherland’la düğününden 3 gün önce, onun en yakın arkadaşı Jason Patric’le kaçmıştı…

Jason Bourne'un karısı terkedildiğini nasıl öğrendi

Yine erkekler alemine dönelim.

En berbatlardan biri de Matt Damon…

Meşhur film kahramanı Jason Bourne yani…

1998 yılında Oprah Winfrey’in canlı yayınına çıkar.

Winfrey, eşi hakkında bir soru sorunca şu cevabı verir:

“Artık birlikte değiliz”

O sırada evde programı seyretmekte olan eşi Mini Driver, bunu ekrandan öğrenir.

Yıllar sonra bir mülakatta o anı şöyle anlatacaktır:

“Kendimi ölüm döşeğinden hissettim…”

Erkeğine 'sonsuza kadar' şarkısı söyleyen kadar nasıl terkedilir

Bir başka berbat erkek örneği…

Ünlü şarkıcı Taylor Swift Jonas Brothers grubununun solisti Joe Jonas’a deli gibi aşıktır.

Öylesine aşıktır ki, “Forever&Always” şarkısını onun için söylemektedir.

Ancak ona adadığı bu şarkıyı ilk söyleşinden 3 ay sonra öyle bir telefon alır ki, dünyası yıkılır.

Sadece 27 saniye süren tek taraflı bir telefondur.

Joe Jonas, ondan ayrıldığını söyler ve üstelik cevabını bekleme nezaketini bile göstermeden telefonu yüzüne kapar.

Ünlü pop şarkıcısı Katy Perry de oyuncu kocası Russel Brandt’tan aldığı üç cümlelik bir mesajla boşanacaklarını öğrenir.

Gelelim yatakta öğrenilen 1 numaralı en berbat ayrılığa

Ama bu ayrılıklardan hiç biri şimdi anlatacağım en berbat ayrılık hikayesi kadar berbat değildir.

Olay geçenlerde kaybettiğimiz “Bir Kadın Bir Erkek” ve “Ve Allah Kadını Yarattı” gibi kült filmlerin büyük oyuncusu Jean- Louis Trintignant’ın başından geçti.

Yıl 1952…

Ünlü yönetmen Roger Vadim tarihe geçecek filmi “Ve Allah Kadını Yarattı’yı” çekmektedir.

Başrolde karısı Brigitte Bardot oynayacaktır.

Yanına erkek oyuncu olarak o sıralarda henüz tam şöhret olmamış Jean-Louis Trintignant seçilmiştir.

Ancak Bardot bundan memnun değildir. Oynayacağı erkekleri o seçerdi ve Trintignant hiç de ona uygun değildi.

Ne var ki filmin çekilişi sırasında ikisi arasında bir ilişki başlar ve sonunda sevgili olarak bitirirler filmi.

Tabii ki bu ilişki kocası Vadim’i çılgına çevirmiştir ama Bardot’u tutmanın imkanı yoktur.

Aaa yatakta karımın yanındaki "Nathalie'yi söyleyen adam değil mi

Trintignant sol düşünceleri olan, isyankar bir aktördü.

Cezayir Savaşı’nda ülkesi Fransa’ya karşıydı.

O nedenle askere aldılar ve kafasını kazıdılar.

Bir gün hastalık bahanesi ile izin alıp, haber vermeden sevgilisi Brigitte Bardot’un evine gittiğinde hayatının en büyük sürprizi ile karşılaşır.

Bardot yataktadır ve yanında bir erkek vardır.

Bardot telaşla başka odaya kaçar ama erkek yatakta kalır…

Şaşkınlık içinde yatağa bakan Trintignant, karşısındaki erkeği görünce daha da şok olacaktır.

Çünkü yatakta Bardot’ya sevişen erkek Nathalie şarkısının büyük sanatçısı Gilbert Becaud’dur…

200 bin franklık çek yazayım anlaşalım

Bir süre birbirlerine bakarlar…

Becaud, “Bunu kavga etmeden halledebilir miyiz” diye sorar…

Cevabını beklemeden “Sana bir çek yazayım” der ve hemen 400 bin Franklık bir çek yazar. …

Bir Kadın Bir Erkek filminin kahramanı bir süre sessizce durur, sonra çeki alıp, evden çıkar.

Bardot’la aşkı orada bitmiştir.

Bu berbat hikayeden geriye kalan tek soru ise şudur:

Trintignant o çeki ne yaptı?

Hayatının sonuna kadar bozdurmadı….