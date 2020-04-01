Tereyağlı Sütlü Un Helvası nasıl yapılır?
Koronavirüs nedeniyle evlere kapandık. İşte size evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek tatlı tarifimiz: Tereyağlı sütlü un helvası!
Evdeyken kendini yemeğe veren, sabahları diyete başlayıp akşamları bol kalorili tatlı hayaliyle mutfağın yolunu tutanlar buradaysa hazır olun: Gecelerin en aranan tatlısı, Tereyağlı Sütlü Un Helvası tarifi geliyor…
17
Tereyağlı Sütlü Un Helvası için malzemeler
1.5 su bardağı toz şeker
150 gram tereyağı
1 su bardağı süt
3 su bardağı un
27
Tereyağlı Sütlü Un Helvası Yapılışı
Sıcak tencerede, kısık ateşte unu rengi değişene kadar kavurun ve içine yağı ekleyip unun rengi koyulaşana kadar kavurmaya devam edin.
37
Başka bir tencerede süt ve şekeri kaynatın. Kaynayan şerbeti una ekleyin ve birkaç kere karıştırın.
47