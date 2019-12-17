Terden sararan yastık kılıfları nasıl beyazlatılır?

Malzemeler ise zaten mutfak dolabınızda kullanılmayı bekliyor! Sararan yastıkları ilk günkü gibi beybayaz yapmak için ihtiyacınız olanların listesi şöyle: 250 ml sıvı deterjan, normal deterjanınız,125 ml beyaz sirke, 150-200 gram çamaşır sodası.

Sararan yastıkları beyazlatmak için yapmanız gereken ise şöyle:

Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve yaklaşık 700 ml sıcak su ekleyerek karıştırın. Bu karışımı çamaşır makinenizin tamburuna yerleştirin ve sıcak suda yıkama işlemini gerçekleştirin. Daha sonra, yastıklarınızı kurutucuda veya bir kurutma rafında kurutun. Bu işlemden sonra beyaz yastıklarınız tekrar parlamaya başlayacak!

Sararan yastıkları beyazlatma işlemiyle ilgili bir de ipucumuz var! Elbette bu karışımı diğer beyaz çamaşır türlerinde de kullanabilirsiniz! Mesela, beyaz yorgan, beyaz çarşaf ya da beyaz havlu…