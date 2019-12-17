Terden sararan yastık kılıfları nasıl beyazlatılır?
Terden sararan yastık kılıfları nasıl temizlenir ve beyazlatılır diye merak edenlere çok basit bir formül hazırladık. Sararan yastıkları beyazlatmak için sıvı deterjan, normal deterjanınız beyaz sirke ve çamaşır sodasından oluşan etkili bir karışım kulllanabilirsiniz. İşte bu karışımı kullanarak sararan yastıkları beyazlatmanın basit ama etkili yolu.
En iyi yastıkları bile satın alsanız sararmalarını önlemek zor. Özellikle yaz aylarındaki kullanımlar ter, kir ve tozlar yastıkların sararmasına neden oluyor. Peki sararan yastıklar nasıl beyazlatılır, nasıl eski haline dönüştürülür? Sararan yastıkları beyazlatmanın basit ama etkili yolunu sizler için derledik. Uzun bir günün ardından başınızı tertemiz ve bembeyaz bir yastığa koymaktan daha iyi hissettiren bir şey olamaz. Yastıklarınızın sararmalarının nedeni çok basittir. Uykumuz sırasında, büyük miktarda, yaklaşık yarım litre, ter kaybetmekteyiz. Bu terin büyük bir kısmı çarşafların üzerinde kalır ve çok çabuk sararmalarına neden olur. Bu durumu çok terlediğiniz beyaz bir gömleğinizle karşılaştırabilirsiniz; koltuk altındaki alan genellikle sararır. Tabii ki yüzümüzdeki gözenekler de, yastıkların üzerine biriken kirlerle doludur. Sonuç: kirli, lekeli ve sararmış yastıklar. Bu tür sorunlar ise çamaşır makinesine çözebileceğimiz türden sorunlar değildir. Fakat umutsuzluğa kapanmanıza gerek yok; bu deterjanı süper hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz.
Malzemeler ise zaten mutfak dolabınızda kullanılmayı bekliyor! Sararan yastıkları ilk günkü gibi beybayaz yapmak için ihtiyacınız olanların listesi şöyle: 250 ml sıvı deterjan, normal deterjanınız,125 ml beyaz sirke, 150-200 gram çamaşır sodası.
Sararan yastıkları beyazlatmak için yapmanız gereken ise şöyle:
Tüm malzemeleri bir kaba koyun ve yaklaşık 700 ml sıcak su ekleyerek karıştırın. Bu karışımı çamaşır makinenizin tamburuna yerleştirin ve sıcak suda yıkama işlemini gerçekleştirin. Daha sonra, yastıklarınızı kurutucuda veya bir kurutma rafında kurutun. Bu işlemden sonra beyaz yastıklarınız tekrar parlamaya başlayacak!
Sararan yastıkları beyazlatma işlemiyle ilgili bir de ipucumuz var! Elbette bu karışımı diğer beyaz çamaşır türlerinde de kullanabilirsiniz! Mesela, beyaz yorgan, beyaz çarşaf ya da beyaz havlu…
Yastıkları sararmalarını beklemeden yıkayanların da dikkat etmesi gerekenler var. Öncelikle bu yöntem elyaf yastıklar üzerinde uygulanabilir, bunu unutmamalı ve yastığınızın türüne göre bir temizlik yöntemi uygulamalısınız. Eğer yastığınız kuş tüyünden, pamuktan, yünden yapılmışsa, visko ya da latex yastıklardansa bu yöntemi uygulamanız önerilmez.
Yastıklarınızı yıkarken her birini tek tek yıkamanız gerektiğini de unutmamalı, çamaşır makinesine sadece 1 yastığınızı yerleştirdikten sonra yanına farklı çamaşırlar da ilave etmemelisiniz. Her yastık için makineyi tekrar tekrar çalıştıracak olmanız işinizi uzatacak olsa da hem yastığın güzelce temizlenmesi hem de çamaşır makinesinin zarar görmemesi için bu önemli, aman diyelim.
Bu yöntemi uygulayalım uygulamasına ama uygularken şu noktalara da dikkat etmekte fayda var:
Son olarak, güzelce temizleyip beyazlattığınız yastığı kurutma aşamasında da dikkati elden bırakmamalısınız. Kuruması birkaç günü bulacağından asla nemli, rutubetli bir ortamda kurutmamalı, tercihen bir kaloriferin üzerine koyup sık sık ters-yüz ederek hem hızlı hem de rutubetten etkilenmeden kurumasını sağlamalısınız. Aksi takdir de yastığınızda hoş olmayan kokular oluşabilir, bizden söylemesi.