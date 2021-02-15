Tercümandı bıraktı! Samsun'da 1 çocuk annesi ahşap ustası oldu
SAMSUN'da 1 çocuk annesi Derya Ayyıldız (47), merak sardığı ahşap ustalığı için 12 yıllık mesleğinden vazgeçti.
Almanya'da dünyaya gelen ve 12 yıl boyunca uluslararası bir firmada tercümanlık yapan Derya Ayyıldız, evlendikten sonra Samsun’a yerleşti. Ahşap ustalığına merak salan ve işi öğrenen Ayyıldız, merdiven imalathanesi açtı.
Ustalarıyla ahşap merdiven imal eden Ayyıldız tasarımları ile dikkat çekiyor. 3 yıldır ahşap ustalığı yapan Derya Ayyıldız, işlerini her geçen gün büyütüyor.
Ağaca dokunmak ve onu hissetmenin bambaşka bir keyfi olduğunu belirten Ayyıldız, "Bir yıl kadar diğer çalışanları izleme dönemim oldu. Ardından işin püf noktalarını kavrayarak çalışmaya başladım. Başaracağımı en başından biliyordum, çünkü yapı olarak böyle bir karaktere sahibim. " dedi.
"Bir kadın isteyerek..."
Ayyıldız, "Öğrendiğim bilgilerle bu alanda aktif olarak çalışmaya başladım. 3 senedir de bu işi aktif olarak icra ediyorum. Bir kadın isteyerek nasıl avukat, doktor olabiliyorsa bir marangozda olabilir." diye konuştu.