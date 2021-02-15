Tercümandı bıraktı! Samsun'da 1 çocuk annesi ahşap ustası oldu

Ağaca dokunmak ve onu hissetmenin bambaşka bir keyfi olduğunu belirten Ayyıldız, "Bir yıl kadar diğer çalışanları izleme dönemim oldu. Ardından işin püf noktalarını kavrayarak çalışmaya başladım. Başaracağımı en başından biliyordum, çünkü yapı olarak böyle bir karaktere sahibim. " dedi.