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Tercih yapacak olanlar dikkat bu meslekler patlama yapacak!

Tercih yapacak olanlar dikkat bu meslekler patlama yapacak!

Üniversite sınavından istediği puanı alan ve tercih tarihini bekleyen adaylar için en çok kazandıran ve yaygınlaşması beklenen meslekler belirlendi.

Tercih yapacak olanlar dikkat bu meslekler patlama yapacak!

ABD'de yapılan bir araştırma sonunda 2030 yılına kadar patlama yapması beklenen meslek grupları belirlendi. Özellikle sağlık ile ilgili olan alanların giderek yaygınlaşması ve istihdam sayısının artması beklenirken alınacak ortalama maaşlar da tespit edildi.

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Tercih yapacak olanlar dikkat bu meslekler patlama yapacak!

İşte 2030 yılına kadar patlama yapması beklenen meslek grupları ve alacakları maaşlar...

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Tercih yapacak olanlar dikkat bu meslekler patlama yapacak!

Dünyada teknolojinin giderek büyümesi çok sayıda mesleği ve işi otomatik hale getiriyor. 2030 yılına kadar yapay zeka, robotik, veri bilimi, çevre ve özellikle koronavirüs sonrası sağlık alanında popülerleşme yaşanacağı tahmin ediliyor. Matbaacılık, kasiyerlik ve postacı gibi mesleklerin de tarihten silinmesi bekleniyor.

ABD Çalışma Departmanı ve BLS projesinin 2030'a girerken en hızlı büyüyen meslekler ve yıllık ücretleri şu şekilde verildi:

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Tercih yapacak olanlar dikkat bu meslekler patlama yapacak!

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