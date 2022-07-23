Tercih yapacak olanlar dikkat bu meslekler patlama yapacak!

Dünyada teknolojinin giderek büyümesi çok sayıda mesleği ve işi otomatik hale getiriyor. 2030 yılına kadar yapay zeka, robotik, veri bilimi, çevre ve özellikle koronavirüs sonrası sağlık alanında popülerleşme yaşanacağı tahmin ediliyor. Matbaacılık, kasiyerlik ve postacı gibi mesleklerin de tarihten silinmesi bekleniyor.

ABD Çalışma Departmanı ve BLS projesinin 2030'a girerken en hızlı büyüyen meslekler ve yıllık ücretleri şu şekilde verildi: