Terbiyesiz düzgün konuş! Survivor vasiyeti bakın ne oldu: Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı
Tv8'in sevilen yarışması Survivor All Star, 17 Mayıs akşamı 107'nci bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyunu heyecanının yaşandığı programda elenen isim herkesi üzdü.
Survivor yarışmasında eleme öncesi son ödül oyunu oynandı. Günün ödülü ise tombik et döner ve patates kızartması oldu.
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Oyunun kadınlar mücadelesini alan takım tadım yapma şansı kazandı.
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Kadınlar mücadelesi sırasında Nagihan ve Sude, parkur başında düdüğü beklerken, Evrim Keklik bayıldı.
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Tansiyonu düşen Evrim, bir anda oturduğu yerde yığıldı.
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