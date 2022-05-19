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Terbiyesiz düzgün konuş! Survivor vasiyeti bakın ne oldu: Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı

Terbiyesiz düzgün konuş! Survivor vasiyeti bakın ne oldu: Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı

Tv8'in sevilen yarışması Survivor All Star, 17 Mayıs akşamı 107'nci bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyunu heyecanının yaşandığı programda elenen isim herkesi üzdü.

Terbiyesiz düzgün konuş! Survivor vasiyeti bakın ne oldu: Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı

Survivor yarışmasında eleme öncesi son ödül oyunu oynandı. Günün ödülü ise tombik et döner ve patates kızartması oldu. 

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Terbiyesiz düzgün konuş! Survivor vasiyeti bakın ne oldu: Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı

Oyunun kadınlar mücadelesini alan takım tadım yapma şansı kazandı. 

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Terbiyesiz düzgün konuş! Survivor vasiyeti bakın ne oldu: Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı

Kadınlar mücadelesi sırasında Nagihan ve Sude, parkur başında düdüğü beklerken, Evrim Keklik bayıldı. 

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Terbiyesiz düzgün konuş! Survivor vasiyeti bakın ne oldu: Seda elenince isyan etti herkesi ağlattı

Tansiyonu düşen Evrim, bir anda oturduğu yerde yığıldı. 

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