Terazi cinsellik uyumu kadın ve erkek
Terazi burcu cinsellik uyumu kadın ve erkek için detaylarıyla haberimizde. Cinsellikte uyumu seven Terazi burcu cinsel olarak Başak, Yengeç, Koç, İkizler ve Terazi ile uyumludur. Peki Terazi-Koç, Terazi-Boğa, Terazi-İkizler, Terazi-Yengeç, Terazi-Aslan, Terazi-Başak, Terazi-Terazi, Terazi-Akrep, Terazi-Yay, Terazi-Oğlak, Terazi-Kova, Terazi-Balık cinsellik uyumu tablosu ne diyor, Terazi erkeği ve Terazi kadını cinsellikte ne ister, nasıl davranır?
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Terazi ve Koç cinsellik uyumu kadın erkek: Zıt burçlar birbirini çektiği için ilk bakışta Terazi-Koç ikilisi de böyle bir çekime kapılabilir. Ne var ki sakinliği seven Terazi ile saldırgan Koç anlaşamaz. Mizaçları apayrı olduğu için bu ikili geleceğe yönelik hiçbir umut vermez. Yatak beraberliği olarak çok iyi olabilirler. Ne var ki bu beraberlik asla uzun vadeli olamayacaktır.
Terazi ve Boğa cinsellik uyumu kadın erkek: Duygusal Terazi, Boğa’nın fazla maddiyatçı olmasından rahatsızlık duyar. Boğa ise Terazi’yi biraz basit bulur. Ona göre Terazi’nin gözü dışarıdadır. Ancak cinsellikteki fiziksel uyumları bazı problemlerin çözülmesine yardımcı olabilir. Terazi’nin Boğa’yı idare etmesi gerekir. Her ne kadar cinsel uyumları iyi ise de bu ikilinin beraberliği uzun ömürlü değildir.
Terazi ve İkizler cinsellik uyumu kadın erkek: Bu ikilinin birçok ortak yönleri vardır. Sevgilerini dizginleyemeyen bir mizaca sahiptirler. Her ikisi de kıskançlık ve sahiplenme gibi duygulardan uzaktır ve ikisi de ateşli kişilerdir. Bu ikili cinsellikte de mükemmelce anlaşabilir. Üstelik beraberlikleri de uzun vadeli olur. İdeal bir yatak odasını kolaylıkla paylaşabilirler.