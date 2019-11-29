Terazi cinsellik uyumu kadın ve erkek

Terazi cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Terazi erkeği ve Terazi kadını cinsellikte ne ister, Terazi kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Başak, Yengeç, Koç, İkizler ve Terazi ile uyumludur. Peki Terazi-Koç, Terazi-Boğa, Terazi-İkizler, Terazi-Yengeç, Terazi-Aslan, Terazi-Başak, Terazi-Terazi, Terazi-Akrep, Terazi-Yay, Terazi-Oğlak, Terazi-Kova, Terazi-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Terazi burcu uyum ve estetiğe olan düşkünlüğü ile bilinir. Güzel olan her şey onu cezbeder. Seks esnasında uyumu yakaladığında doyuma ulaşması kaçınılmazdır. Kontrolü karşı tarafa bırakıp ona uyum sağlamayı tercih eder. Erotik filmler izlemekten ve farklı fanteziler denemekten hoşlanır. Seksin ön sevişme ile uzamasını pek tercih etmez, hızlı seksi sever. Ancak elinden geldiğince partnerinin isteklerine de karşılık vermeye çalışır. Cinsel birliktelik başladıktan kısa bir süre sonra orgazm olabilir ve seks sırasında bunu bir çok kez yaşayabilir. Partnerini istemediği şeylerle ilgili asla zorlamaz. İlişki sırasında güzel sözler duymaktan ve güzel sözler söylemekten çok hoşlanır. Aşık olduğu zaman oldukça tutkulu ve ateşli olabilir. İşte Terazi burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...