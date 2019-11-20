Terazi burcu aşk uyumu
Terazi burcu aşk uyumu tablosuna göre Terazi kadını ve erkeği en iyi hangi burçlarla anlaşır? Aşkta uyum ve denge arayan Terazi burçları Terazi-Koç, Terazi-Boğa, Terazi-İkizler, Terazi-Yengeç, Terazi-Aslan, Terazi-Başak, Terazi-Terazi, Terazi-Akrep, Terazi-Yay, Terazi-Oğlak, Terazi-Kova, Terazi-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları haberimizde.
Terazi burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Terazi burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Terazi burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Teraziler nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Koç burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Terazi burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Terazi burçları için uyum ve dengeler her şeyden önemlidir. Kendini ve karşısındaki sürekli tartar, en doğru ve en uygun adımı atmaya çalışır. Yalnız olmayı asla istemez. Bir Terazi’nin hayatında her daim birisi vardır. Aşk ve sevgi ön plandadır ancak akılcı ve mantıklı davranır. Stratejik, planlı hareket edebilir. İşbirliğine her zaman açıktır, orta yolu her zaman arar. Sanatçı ruhunu tatmin eden kişilerden hoşlanır. En tahammül edemediği şey haksızlık, eşitsizlikdir. Karşınızda haklı gördüğü herkesi savunabilir. Terazi sevgiliniz veya eşiniz varsa kimsenin hakkını yemeyin zira sevgili veya eş demez kim haklıysa onu tutar. Özgürlüğüne düşkündür, zarafetine aldanıp zayıf olduğunu asla düşünmeyin, akılcı, yönlendirici, baskın bir karakterdir. Şimdi gelelim Terazi-Koç, Terazi-Boğa, Terazi-İkizler, Terazi-Yengeç, Terazi-Aslan, Terazi-Başak, Terazi-Terazi, Terazi-Akrep, Terazi-Yay, Terazi-Oğlak, Terazi-Kova, Terazi-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.
Terazi-Koç aşk uyumu: Bu iki burç 180 derece birbirlerine karşıttır. İlk bakışta sanki bu zıtlık anlaşmazlıklar yaşatır gibi gözükse de tam aksine bu zıt burçlar birbirini tamamlar. İlk başta anlaşmakta zorlanabilirler. Ama zamanla tanıdıkça kendilerinde olan eksik yönleri, karşı tarafın tamamladığını ve mutlu olacaklarını göreceklerdir. Koç’un agresif enerjisini Terazi’nin naif karakteri yatıştıracaktır. Terazi burcunun değişken tavırlarını da Koç’un kararlı karakteri tamamlayacaktır. Böylelikle hayatta eksiklik yaşadıkları duyguları birbirlerinde bulacaklardır. Bu ilişki aşk dolu ve tutkulu olur. Terazi sevgisini her zaman dile getirir. Koç burcu da sürekli kendisinin arkasında duran bu kişiye sadık olur.
Terazi-Boğa aşk uyumu: Senin Burcun: Terazi
Onun Burcu: Boğa
Venüs’ün yönettiği bu iki burç beraber olduğunda aşkı doyasıya yaşarlar. İkisi de büyük bir özveriyle ve saygıyla ilişkilerine odaklanırlar. Cinselliğe önem verirler. Aralarındaki tutku her zaman canlı kalır. Güzelliklere önem veren bu çift kültürel etkinliklere, yeni yerlere gitmekten zevk alır. Belirli bir kalitede yaşamayı tercih ederler. Tek sorun Boğa burcunun sabit karakteriyle, Terazi burcunun anlık değişebilen ruh hali olabilir. Boğa sakin ve planlı bir hayatı tercih ederken, Terazi’nin orijinal fikirleriyle aldığı kararlar bu çiftin arasında sorunlar yaşatabilir. Ayrıca Terazi’nin girdiği ortamlarda dikkat çekmesi, sadık bir partner arayan Boğa burcu için sorun yaratabilir.
Terazi-İkizler aşk uyumu: Bu iki özgürlüğüne düşkün hava grubu birbirleriyle uyumlu olabilirler. İkisi de hayatın keyifli yanına odaklanırlar. Onlar için her şeyin çözümü olduğundan, konuşarak her şeyi hallederler. Kültürel aktivitelere, sanata ilgi duyduklarından evde oturmak yerine, kendilerini geliştirecek şeylere çift olarak vakit ayırırlar. Evlenmek yerine bir müddet beraber yaşamayı düşünebilirler. Fakat Terazi burcu hava grubu olsa da Venüs’ün yönetiminden olduğundan aşkı her zaman hissetmek ister. Bu noktada İkizler burcu, Terazi kadar aşkını dile getirebilen romantik bir partner olamayabilir. İkizler ise yaratıcı sürprizleriyle Terazi burcunun gönlünü almayı başarabilir.