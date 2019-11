Terazi burcu aşk uyumu detaylarını sizler için derledik. Terazi burcunun, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuyla aşk uyumu tablosundaki detayları sizler için derledik. Haberimizden Terazi burcunun diğer burçlarla olan aşk uyumu detaylarını okuyarak ilişkinizi güçlendirebilir, partnerinizin isteklerini tahmin edebilirsiniz. Öncelikle aşık Teraziler nasıl olur sorusunun yanıtıyla başlayalım. Koç burcularının aşk hayatında nasıl olduklarını öğrenmek Terazi burcunun aşk uyumu tablosuna da hakim olmanızı kolaylaştırır. Terazi burçları için uyum ve dengeler her şeyden önemlidir. Kendini ve karşısındaki sürekli tartar, en doğru ve en uygun adımı atmaya çalışır. Yalnız olmayı asla istemez. Bir Terazi’nin hayatında her daim birisi vardır. Aşk ve sevgi ön plandadır ancak akılcı ve mantıklı davranır. Stratejik, planlı hareket edebilir. İşbirliğine her zaman açıktır, orta yolu her zaman arar. Sanatçı ruhunu tatmin eden kişilerden hoşlanır. En tahammül edemediği şey haksızlık, eşitsizlikdir. Karşınızda haklı gördüğü herkesi savunabilir. Terazi sevgiliniz veya eşiniz varsa kimsenin hakkını yemeyin zira sevgili veya eş demez kim haklıysa onu tutar. Özgürlüğüne düşkündür, zarafetine aldanıp zayıf olduğunu asla düşünmeyin, akılcı, yönlendirici, baskın bir karakterdir. Şimdi gelelim Terazi-Koç, Terazi-Boğa, Terazi-İkizler, Terazi-Yengeç, Terazi-Aslan, Terazi-Başak, Terazi-Terazi, Terazi-Akrep, Terazi-Yay, Terazi-Oğlak, Terazi-Kova, Terazi-Balık burcu aşk uyumu ve aşk uyumu tablosunun detayları.