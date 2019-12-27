Terazi 2020 burç yorumları yıllık aşk para kariyer falı

2020 Terazi burcu aşk falı

Terazi 2020 aşk falına göre, geçmişte ilişki sorunları yaşadıysanız, bu yıl onlar için endişelenmeyin. Bu yıl ilişkinizde zayıf bir kargaşa olabilir ancak ilişkinizde uyum için yüksek şans ihtimali daha yüksek. Geçen yıl öğrendiğiniz aşk derslerini unutmamaya dikkat edin. Bu yıl da size yardım edebileceklerinden emin olun! Genel olarak, bu yıl aşk yaşamınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyeceksiniz. Ara ara sakin kalmayı tercih edin. 2020 aşk yorumlarına göre Terazi burçları, partnerinizin sizi itmesine izin vermeyin. Ve uzun vadede sizinle mutlu olmayacak kişilere de razı olmayın. İlişkilerinizde gelecek planlarınızı bozucu etkilere prim vermeyin. Arkadaşlarınız ve ailenizle sosyal yaşamınız söz konusu olduğunda, onların etrafında hafifçe hareket etmek isteyeceksiniz. Bu, aile sorunları için ciddi bir yıl değil, bu nedenle onlarla geçireceğiniz zamanın tadını çıkarın. 2020'de sosyal hayatınızın tadını çıkarın. Terazi 2020'de hamile kalabilir mi yoksa Terazi 2020'de bir bebeğiniz olacak mı, bu ilişkilerin durumuna bağlı. Eğer ciddi bir yoldaysanız neden olmasın!