Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Teravih namazı kaç rekattır ve teravih namazı nasıl kılınır? Ramazan başlıyor ve bugünden itibaren yatsı namazı sonrası teravih namazı kılınacak. Peki teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? İşte fotoğraflarıyla teravih namazı kılınışı;
Teravih namazı Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazıdır. Teravih namazı için kişi niyet eder.
İki rekatlık teravih namazı kılınışı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız
Dört rekatlık teravih namazı kılınışı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz