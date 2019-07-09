Terapi köpeği 'Mandalina'ya komşu kurşunu! Sena öldüğünü bilmiyor!
BURSA'da Mustafa Ö., komşularının kızı 10 yaşındaki Sena Aylar'ın terapisi için alınan Dogo Argentino cinsi gebe köpeği 'Mandalina'yı tüfekle vurarak öldürdü. Hacı Ali Aylar, 'Mandalina'nın öldüğünü kızı Sena'ya henüz söyleyemediğini belirtti.
Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Hacı Ali Aylar, kızı Sena'nın psikolojik tedavisi için 7 yıl önce alıp, besledikleri Dogo Argentino cinsi köpekleri, 'Mandalina'nın vurulduğunu gördü. Can çekişen gebe köpek, kısa süre sonra telef oldu.
Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Hacı Ali Aylar, kızı Sena'nın psikolojik tedavisi için 7 yıl önce alıp, besledikleri Dogo Argentino cinsi köpekleri, 'Mandalina'nın vurulduğunu gördü. Can çekişen gebe köpek, kısa süre sonra telef oldu.
Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Hacı Ali Aylar, kızı Sena'nın psikolojik tedavisi için 7 yıl önce alıp, besledikleri Dogo Argentino cinsi köpekleri, 'Mandalina'nın vurulduğunu gördü. Can çekişen gebe köpek, kısa süre sonra telef oldu.
"Vuranın en ağır cezayı almasını istiyorum"
Köpeği vuranın en ağır cezayı almasını istediğini vurgulayan Aylar, "Komşumuz vurdu. 'Rahatsız oldum, vurdum' dedi. Havlamasından rahatsız olmuş. Kendileri de daha önce burada köpek, koyun gibi hayvanlar baktılar. Biz hiç şikayet etmemiştik. Onlar da bana gelip hiç 'Rahatsız oluyoruz' demedi. İnsanlar onlara hayvan gözüyle bakıyor, ama o bizim canımızdı. Çocuklarımız onu elleriyle besliyorlardı. Kimseye bir zararı olmamıştı. En ağır cezayı almasını isterim" diye konuştu.