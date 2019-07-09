Terapi köpeği 'Mandalina'ya komşu kurşunu! Sena öldüğünü bilmiyor!



"Vuranın en ağır cezayı almasını istiyorum"

Köpeği vuranın en ağır cezayı almasını istediğini vurgulayan Aylar, "Komşumuz vurdu. 'Rahatsız oldum, vurdum' dedi. Havlamasından rahatsız olmuş. Kendileri de daha önce burada köpek, koyun gibi hayvanlar baktılar. Biz hiç şikayet etmemiştik. Onlar da bana gelip hiç 'Rahatsız oluyoruz' demedi. İnsanlar onlara hayvan gözüyle bakıyor, ama o bizim canımızdı. Çocuklarımız onu elleriyle besliyorlardı. Kimseye bir zararı olmamıştı. En ağır cezayı almasını isterim" diye konuştu.