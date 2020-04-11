Tepsi çöreği nasıl yapılır kahvaltılık pratik lezzet!
Tepsi çöreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Lezzeti dillere destan bir tarifle tanışmaya hazır mısınız? Kahvaltı sofralarınızın yeni adres olacak bu şahane lezzete bayılacaksınız. Üstelik hazırlaması da o kadar zor değil!
Hamuru İçin:
1/2 su bardağı ılık su,
1/2 su bardağı ılık süt
1 tatlı kaşığı instant maya,
1 tatlı kaşığı toz şeker,
1/2 çay bardağı sıvı yağ,
2,5 su bardağı un,
1,5 çay kaşığı tuz
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Üst Malzeme İçin:
1/2 çay bardağı tereyağı (eritilmiş),
6 adet kurutulmuş domates(doğranmış)
1/4 demet maydanoz(kıyılmış),
1/2 su bardağı kaşar peyniri(rendelenmiş),
1 çay bardağı beyaz peynir(ufalanmış)
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Hazırlanışı:
Geniş bir kasede ılık su, ılık süt, instant maya ve toz şekeri karıştırın. Mayanın aktif olması için 3-4 dakika bekleyin.Üzerine sıvı yağı ekleyip tekrardan karıştırın.
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Unu azar azar ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurun. Pişireceğiniz borcamı margarin veya tereyağıyla yağlayın.
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