Tepkiler dinmemişti ki Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu da kürküyle olay yarattı
Bülent Ersoy'a kürk tepkileri daha dinmemişti ki Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda programına kürküyle çıktı.
Bülent Ersoy'un 55 tilkinin katledilerek yapıldığı kürküyle pozları sosyal medyayı ayağa kaldırıp, vicdanları sızlatmıştı. Ersoy'a tepkiler henüz bitmemişken modacı Gülşah Saraçoğlu, TV8'de yayımlanan Doya Doya Moda programına kürkünü giyip çıktı.
Ünlü modacı daha önce kürkleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Gardırobumda 8 değerli parça var. Servet değerindeler. Ne yapayım, gerçek kürk seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.
2019 yılında sosyal medya hesabından kürklü fotoğraflarını paylaşan Gülşah Saraçoğlu'na ünlü isimlerde tepki yağmıştı. Eleştirilerin odağı olan ünlü modacı da kendisini şu sözlerle savunmuştu:
"Ben asla sahte kürk giymem. Üşüyorum, giyiyorum. Bu kadar! Ayrıca dünyada tek kürk giyen ben miyim? Beni günah keçisi ilan edeceklerine dönüp kendilerine baksınlar."