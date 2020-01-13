Tepkiler çığ gibi Rafet El Roman genç kızların mesajlarını öç almak için ifşa etti!
Rafet El Roman, mesajlarını ifşa eden genç kızlara savaş açtı, o da kendisine gelen mesajları sosyal medya hesabından yayınladı.
Çapkınlıklarıyla bilinen ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ı geçtiğimiz günlerde Şule Balmak adında bir takipçisi ifşa etti. Kendisine Rafet El Roman'ın attığı mesajları yayımlayan Balmak'ın ardından El Roman da intikam almak istedi.
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ı aktif olarak kullanan El Roman, konuşmalarının ifşa edilmesi üzerine “Ben de sizi ifşa edeyim de görün.” diyerek 6 genç kızın isimleriyle birlikte mesajlarını paylaştı.
Kadraj Magazin'in paylaşımına göre, Roman, "Her yazana cevap veriyor musun ki" diyen takipçisine, İnsanlara taciz, sarkıntılık etmiyorum biraz flört ediyorum o kadarcık da olsun" yanıtı verdiği görüldü.
El Roman'ın mesajını daha önce ifşa eden bir takipçisinin de mesajlarını yayımlayan El Roman, ''Özür dilerim sen de benim mesajlarımı ifşa etmiştin'' diyerek not düştü.