Teoman'ın yaptığına bakın! Sahneye atılan kondomu şişirip seyirciye fırlattı

Daha 17, İki Yabancı, İstanbul'da Sonbahar gibi şarkılarıyla hala dinlenen 54 yaşındaki Teoman'ın İzmir'deki konserinde "bu kadarı da pes" dedirten bir olay yaşandı. Bu hareketiyle seyircileri kahkahalara boğan Teoman, sosyal medyadan olumsuz eleştiriler gecikmedi.