Teoman'ın yaptığına bakın! Sahneye atılan kondomu şişirip seyirciye fırlattı
Ünlü şarkıcı Teoman'ın İzmir'de verdiği konserinde bir kadın hayranı sahneye ruj ve kondom bıraktı. Teoman, hayranına şakayla karşılık vererek önce ruju sürdü sonra da kondomu şişirdi ve seyircilere attı. Sevilen şarkıcı bu hareketiyle dinleyicilerini güldürmeyi başardı. Ama sosyal medyanın diline düşmekten kaçamadı.
Daha 17, İki Yabancı, İstanbul'da Sonbahar gibi şarkılarıyla hala dinlenen 54 yaşındaki Teoman'ın İzmir'deki konserinde "bu kadarı da pes" dedirten bir olay yaşandı. Bu hareketiyle seyircileri kahkahalara boğan Teoman, sosyal medyadan olumsuz eleştiriler gecikmedi.
Ünlü şarkıcının bir kadın hayranı sahneye ruj ve kondom bıraktı. Teoman ise önce ruju ruju dudağına sürerek seyirciye “Nasıl yakıştı mı?” diye sordu. Sonra da kondomu balon gibi şişirerek seyircinin üzerine attı.
Teoman'ın o anları sosyal medyayı salladı.
TikTok'ta paylaşılan görüntüler 500 binden fazla kişi tarafından izlendi.
Sevilen şarkıcı, gece hayatındaki uygunsuz tavırları ve sözlerinin yanı sıra; Türk rock müziğine birbirinden başarılı eserler bıraktı. Söz ve beste yazarlığı yönünü başarıyla ortaya koydu. Biz dönem müziği bırakacağını açıklasa da sahnelerde daha fazla uzak kalamadı.