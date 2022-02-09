Teoman'ın da bulunduğu Bebek Lucca'ya saldıranın kimliği ortaya çıktı meğer eski çalışanmış!

İSTANBUL Bebek'te ünlü kafe Lucca’nın önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı ve yanındaki arkadaşı yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce mekanda çalıştığı öğrenilen şüpheli ilk ifadesinde "Çok sarhoştum, olanın bitenin farkında değildim. Bir süre önce orada çalıştım ama kendi isteğimle ayrıldım" dedi.