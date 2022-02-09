Teoman'ın da bulunduğu Bebek Lucca'ya saldıranın kimliği ortaya çıktı meğer eski çalışanmış!
İSTANBUL Beşiktaş'taki içerisinde ünlü şarkıcı Teoman'ın da bulunduğu Lucca isimli lüks mekana saldırıyı gerçekleştiren zanlı ve yanındaki arkadaşı yakalandı.
İSTANBUL Bebek'te ünlü kafe Lucca’nın önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı ve yanındaki arkadaşı yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce mekanda çalıştığı öğrenilen şüpheli ilk ifadesinde "Çok sarhoştum, olanın bitenin farkında değildim. Bir süre önce orada çalıştım ama kendi isteğimle ayrıldım" dedi.
Geçtiğimiz cumartesi gecesi saat 01.30 sıralarında Bebek'te bulunan, ünlü simaların uğrak mekanı Lucca'nın önünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaralanmış, zanlılar olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasının belirlenmesinin ardından, teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Maltepe'de bir adreste oldukları tespit edildi.
Olayın şüphelileri Can A. (25) ve Mahmut B. (24) dün akşam saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.