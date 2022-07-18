Teoman'dan gündeme bomba gibi düşen açıklama: Sosyal medya çalkalanıyor!

Kendine has tarzı ve şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Teoman, basın mensuplarıyla yaptığı konuşmalarla da oldukça dikkat çekiyor. Son olarak geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda ayaküstü yapılan bir sohbette söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya, onun sözleriyle çalkalandı. İşte Teoman'ın o çok konuşulan röportajı...