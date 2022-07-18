Teoman'dan gündeme bomba gibi düşen açıklama: Sosyal medya çalkalanıyor!
Şarkılarıyla ve kendine has tarıyla özellikle genç kesimde uzun yıllardır popülerliğini koruyan ve büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda basın mensuplarıyla sohbet etti. Söyledikleriyle ortalığı adeta kasıp kavuran Teoman, kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu. Teomanın sözlerini duyan binlerce sosyal medya kullanıcısı, yorum yağdırdı. Bakın Teoman ne söyledi...
Kendine has tarzı ve şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Teoman, basın mensuplarıyla yaptığı konuşmalarla da oldukça dikkat çekiyor. Son olarak geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda ayaküstü yapılan bir sohbette söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya, onun sözleriyle çalkalandı. İşte Teoman'ın o çok konuşulan röportajı...
Rock müziğinin başarılı sanatçılarından Teoman, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.
Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcının sözleri ise sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Koyu renkteki kıyafetleriyle hafızalara kazınan Teoman, bu sefer mavi renkteki çiçek desenli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.