Teoman'dan gözlük reklamı iddialarına yanıt: Almadım! Bu bir yalan

Aleyna Tilki'nin kendisi ile olan fotoğrafını paylaşması üzerine 'Bir proje mi var' sorusuna ünlü şarkıcı “Ben kızcağız ile daha önceden tanışmıştım. Bir proje yok ama dediğim gibi ben gençleri seviyorum, güzel şeyler yapıyorlar” cevabını verdi.