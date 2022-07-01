Teoman'dan gözlük reklamı iddialarına yanıt: Almadım! Bu bir yalan
Önceki gün Cihangir'de görüntülenen şarkıcı Teoman reklam yüzü olduğu gözlük markası ile ilgili çıkan iddiaları yanıtladı. Ünlü şarkıcı rap'çi Çakal'la yaptı düetle ilgili ayrıntılarıda muhabirlerle paylaştı.
54 yaşındaki ünlü şarkıcı Teoman geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülendi. Bir gözlük markasının reklam yüzü olan Teoman hakkında çıkan haberleri yalanladı.
Teoman, rap’çi Çakal ile bir şarkı yaptıklarını söyledi: “Gençleri seviyorum ve onlarla bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor” dedi.
Aleyna Tilki'nin kendisi ile olan fotoğrafını paylaşması üzerine 'Bir proje mi var' sorusuna ünlü şarkıcı “Ben kızcağız ile daha önceden tanışmıştım. Bir proje yok ama dediğim gibi ben gençleri seviyorum, güzel şeyler yapıyorlar” cevabını verdi.
Sanatçı, Muhabirlerin “Teoman Bey bir gözlük firmasının reklamında oynadınız ve çıkan habere göre 2 milyon TL'ye yakın para aldığınız yazıldı. Böyle bir rakam para aldınız mı?” sorusu üzerine iddiaları reddetti.