Teoman konserde herkesi şoka soktu! Bir anda kadın vokalin çıplak bacağına...

Ünlü rock şarkıcısı Teoman sahne aldığı bir konserde bir anda yaptığı hareketle herkesi şaşırttı. Kadın vokalinin yanında diz çöküp genç sanatçının bacaklarına uzun uzun baktıktan sonra dokunması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çok kısa bir sürede paylaşım rekoru kıran o anlar, tartışmaların odak noktası oldu.
PERFORMANSINA DEVAM ETTİ
Şarkıların ritmine uygun olarak sahne etkileşiminin devam ettiği dakikalarda, vokalin performansını kesintisiz şekilde sürdürdüğü görüldü.
Söz konusu görüntüler, kısa sürede binlerce etkileşim almanın yanı sıra sosyal medyada adeta infial yarattı.