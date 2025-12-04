Teoman konserde herkesi şoka soktu! Bir anda kadın vokalin çıplak bacağına...

Ünlü şarkıcı Teoman, her yaptığıyla magazin gündeminde en çok konuşulan ünlü isimler arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Sahnelerindeki davranışları ve yaptığı açıklamalarla çok konuşulan ünlü isim bu kez de bir konserinde kadın vokalin bacağına uzun uzun bakıp sonra dokunmasıyla sosyal medyanın altını üstüne getirdi O görüntüler kısa sürede yayıldı.