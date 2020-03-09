Tencere kapağıyla dövmüş! Emre Aşık Yağmur Sarnıç davasında tanık şok etti

Mağdur E. de annesinin kendisini tencere kapağıyla dövdüğünü, ölmek istediğini ve cennete gideceğini söyledi. Okul kurucusu da cennete gitmenin ne demek olduğunu sorunca mağdur E., cennetin iyi bir yer olduğunu anlattı. Olay günü de mağdur E.’nin bir tableti vardı. Hırçın olması nedeniyle yasak olmasına rağmen E.’nin bazen tablet kullanmasına izin veriliyordu.