Tencere kapağıyla dövmüş! Emre Aşık Yağmur Sarnıç davasında tanık şok etti
Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık ile davası devam ederken anaokulu müdürü Pınar Akpınar Özen tanık olarak ifade verdi.
Eski futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık ile boşanma davalarında önemli bir gelişme yaşandı. Çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2.5 yıla kadar cezası istenen Yağmur Aşık'ın davasında anaokulu müdürü Pınar Akpınar Özen tanık olarak ifade verdi.
"Bizde zamanında çok dayak yiyerek büyüdük": Tanık şu ifadeleri kullandı: “Ben Yağmur Aşık ile Emre Aşık’ı tanırım. Mağdur çocuk E., geçen yıl bir hafta okula gitmedi. Bunun üzerine okulun kurucusu, sanık Yağmur Aşık’ı aradı. Yağmur Aşık da telefonda E.’nin kardeşini dövdüğünü, bunun üzerine Yağmur Aşık da E.’yi dövdüğünü telefonda okul kurucusuna anlattı.
Mağdur çocuk E., okulda hırçınlıklar yapıyor ve arkadaşlarını darp ediyordu. Mağdur E., bir gün sınıfta kavga edince E. sakinleştirilmek için sınıftan uzaklaştırıldı. Bu sırada okul kurucusu, mağdur çocuk E.’nin vücudunda morluklar görünce ne olduğunu sordu.
Mağdur E. de annesinin kendisini tencere kapağıyla dövdüğünü, ölmek istediğini ve cennete gideceğini söyledi. Okul kurucusu da cennete gitmenin ne demek olduğunu sorunca mağdur E., cennetin iyi bir yer olduğunu anlattı. Olay günü de mağdur E.’nin bir tableti vardı. Hırçın olması nedeniyle yasak olmasına rağmen E.’nin bazen tablet kullanmasına izin veriliyordu.