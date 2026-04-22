Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı? Güncellemesi mecbur dedi duyurdu

Asgari ücrete ara zam için milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayına çevrildi. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücrete ara zam beklentisi oluştu. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin geçmişte yılda birkaç kez güncellendiğine dikkat çekerek, mevcut şartlarda güncellemenin lüks değil mecburiyet olduğunu vurguladı. Ara zammın önünde yasal bir engel olmadığına da belirten İsa Karakaş, "Asgari ücretlinin rahat nefes alması şart" ifadelerini kullandı.

2026'nın başında net 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında kalınca vatandaşlar geçim sıkıntısıyla boğuşuyor. Giderek artan hayat pahalılığı asgari ücrete ara zam beklentisini yükseltti.

'Asgari ücrete ara zam gelecek mi?' sorusunun cevabı merakla beklenirken, konuya ilişkin Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş bugünkü köşe yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mutfaktaki yangına dikkat çeken Karakaş, "Temmuzda asgari ücret maratonu başlar mı?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

"Siyonist Terör Örgütünün durmadan dünyayı ateşe vermesiyle birlikte enerji fiyatlarına yüzde 25’lik zam ve gittikçe artan gıda, ulaşım ve diğer kalemlerdeki maliyet artışlarına binaen son günlerde gazetemiz ve sosyal medya hesaplarımız mesaj yağmuruna tutuluyor.

Herkesin dilinde tek bir soru: 'Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı?' Milyonlarca emekçinin kulağı Ankara’da, gözü ise cebindeki yangında.

Gelin, bu meseleyi köklü geçmişinden bugünkü mutfak masasına kadar, 'Sosyal Güvenliğin Filozofu' tadında, herkesin anlayacağı bir dille masaya yatıralım.

