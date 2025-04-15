Temmuza değil haziran ayına dikkat! Asgari ücrete ara zam kulisi

Emekli ve memur maaşlarına zam çin gözler yeniden temmuz zammına çevrildi. Emekli ve memura ne kadar artış olacağı merak edilirken Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem yüzde 16-18 arasındaki zamma dikkat çekti. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,6 iken, 6 aylık enflasyonu yüzde 17,91 olarak hesapladı. Erdem, Asgari ücrete ara zama olur mu, sorusuna cevap verdi.