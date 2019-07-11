Temmuz zammı sonrası SSK'lıların kıdem tazminatında son durum!

1 Ocak 2019'dan itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.017 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. Temmuz ayı ile birlikte yapılan zamlarla söz konusu rakam 6 bin 379 lira 86 kuruşa çıkarıldı. Böylece brüt maaşı tavanı aşan her çalışan için yıllık 362,26 lira avantajı oluştu. 10 yıl çalışan birisi haziran yerine temmuzda ayrıldığında 3.622 lira 60 kuruş daha fazla para aldı.