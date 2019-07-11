Temmuz zammı sonrası SSK'lıların kıdem tazminatında son durum!
Temmuz zammıyla birlikte işçilerin tazminatları ve memurların ücret tavan rakamları arttı. Genelgeye göre SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi.
Temmuz ile birlikte emeklilerin ve memurların maaş zamlarına enflasyon farkı da eklendi. Temmuz ayındaki maaş artışları birçok hesaplamaları da değiştirdi. Bunlardan biri de çalışanların alacağı yıllık kıdem tazminatı miktarları oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzasıyla yayımlanan genelgeye göre çalışanların yıllık kıdem tazminatı tavanları yükseltildi.
Çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl değişen bir tavan miktar uygulanıyor. Çalışanın maaşı ne olursa olsun tazminat hesaplanmasında en üst rakam olarak belirlenen bu miktar uygulanıyor.
1 Ocak 2019'dan itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.017 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. Temmuz ayı ile birlikte yapılan zamlarla söz konusu rakam 6 bin 379 lira 86 kuruşa çıkarıldı. Böylece brüt maaşı tavanı aşan her çalışan için yıllık 362,26 lira avantajı oluştu. 10 yıl çalışan birisi haziran yerine temmuzda ayrıldığında 3.622 lira 60 kuruş daha fazla para aldı.