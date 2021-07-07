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Temmuz zammı geldi otomobil fiyatları uçtu! En ucuzu 160 binden başlıyor

Temmuz zammı geldi otomobil fiyatları uçtu! En ucuzu 160 binden başlıyor

Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması fiyatların zamlanmasına yol açtı.

Temmuz zammı geldi otomobil fiyatları uçtu! En ucuzu 160 binden başlıyor

Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Temmuz ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas giderek daha fazla açıldı.

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Temmuz zammı geldi otomobil fiyatları uçtu! En ucuzu 160 binden başlıyor

Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar. Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor.
İşte en ucuz diyebileceğimiz sıfır otomobiller

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Temmuz zammı geldi otomobil fiyatları uçtu! En ucuzu 160 binden başlıyor

Alfa Romeo Giulia 879.950 lira

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Temmuz zammı geldi otomobil fiyatları uçtu! En ucuzu 160 binden başlıyor

Audi A3 Sportback 464.578 lira

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