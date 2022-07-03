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Temmuz fena geldi! Bayram öncesi havaya bakmadan plan yapmayın bu 3 güne dikkat

Temmuz fena geldi! Bayram öncesi havaya bakmadan plan yapmayın bu 3 güne dikkat

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu bilgilerine göre Temmuz ayı yüksek sıcaklıklarla başlıyor. Yağışlı hava yurdu terk ederken sıcaklık rekorlarının kırılacağı günler geliyor.

Temmuz fena geldi! Bayram öncesi havaya bakmadan plan yapmayın bu 3 güne dikkat

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini güncelledi. Buna göre yurdun büyük kesiminde açık havanın görülmesi beklenirken, bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

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Temmuz fena geldi! Bayram öncesi havaya bakmadan plan yapmayın bu 3 güne dikkat

Hava forum sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiler ise tedirgin etti. Yapılan son açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Pazar,  Pazartesi ve Salı günleri Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecelere dayanıyor. 

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Temmuz fena geldi! Bayram öncesi havaya bakmadan plan yapmayın bu 3 güne dikkat

Hava adeta yanacak. Rüzgar kuvvetli. Orman yangını ve yayılması için şartlar çok tehlikeli seviyede. Tedbirli ve dikkatli olmalıyız. 3 gün çok önemli!

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Temmuz fena geldi! Bayram öncesi havaya bakmadan plan yapmayın bu 3 güne dikkat

Sıcak hava dalgasıyla birlikte Aydın, Denizli ve Diyarbakır'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Şanlıurfa için hava durumu tahmini ise 41 derece olarak gösteriliyor. 

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