Temmuz fena geldi! Bayram öncesi havaya bakmadan plan yapmayın bu 3 güne dikkat
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu bilgilerine göre Temmuz ayı yüksek sıcaklıklarla başlıyor. Yağışlı hava yurdu terk ederken sıcaklık rekorlarının kırılacağı günler geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini güncelledi. Buna göre yurdun büyük kesiminde açık havanın görülmesi beklenirken, bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.
Hava forum sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiler ise tedirgin etti. Yapılan son açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Pazar, Pazartesi ve Salı günleri Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecelere dayanıyor.
Hava adeta yanacak. Rüzgar kuvvetli. Orman yangını ve yayılması için şartlar çok tehlikeli seviyede. Tedbirli ve dikkatli olmalıyız. 3 gün çok önemli!
Sıcak hava dalgasıyla birlikte Aydın, Denizli ve Diyarbakır'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Şanlıurfa için hava durumu tahmini ise 41 derece olarak gösteriliyor.