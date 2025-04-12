Temmuz ayında emeklileri neler bekliyor? Ek artış, refah payı, taban aylık...
|
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz 2025'te yapılacak maaş zammına çevrilmişken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, beklenen zam oranı için önemli bir ipucu sundu. Anketteki tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 17.91'e ulaşabilir.
Emekliler, Haziran başında ikinci bayram ikramiyelerini alacaklar. Hemen ardından, Temmuz ayında yılın ikinci maaş zammı hesaplara yansıyacak.
110
Ocak ayında yüzde 15.75 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu oranla birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükselmişti.
210
Zam oranını belirleyecek olan ilk 6 aylık enflasyon verilerinin üçü açıklandı. Ocak-Mart dönemi enflasyonu toplamda yüzde 10.06 olarak gerçekleşti.
310
Geriye Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verileri kaldı. Merkez Bankası'nın Nisan ayı anketine göre:
410