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Temizlik işçileri, çöp arabalarıyla yarıştı!

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Temizlik işçileri, çöp arabalarıyla yarıştı!

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Sokak Festivali "Cest is d'Best"in ilk gününde, temizlik işçileri üç tekerlekli çöp arabalarıyla yarıştı.

Temizlik işçileri, çöp arabalarıyla yarıştı!

Başkentteki Ban Jelacic Meydanı'nda düzenlenen yarış esnasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Temizlik işçileri, çöp arabalarıyla yarıştı!

Meydandaki anıtın önünde başlayan yarış, Mandusevac Çeşmesi'nin etrafının dolaşılmasının ardından başlama noktasında sona erdi.

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Temizlik işçileri, çöp arabalarıyla yarıştı!

Halkın da büyük ilgiyle takip ettiği yarışı üç yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Valentino Durdevic kazandı.

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Temizlik işçileri, çöp arabalarıyla yarıştı!

28 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında ayrıca yerel sanatçılar konser verecek, palyaçolar, akrobatlar, kuklacılar, ve komedyenler ile dünyanın dört bir yanından gelen sokak sanatçıları tarafından gösteriler gerçekleştirilecek.

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