Temizliğini yapıp dua okuyorlar! Edirne'de yol ortasında 'sır mezar'
EDİRNE'de yol ortasında bulunan mezar taşında "Çukalcı Hacı Ahmet Bey" yazan kabir gizemini koruyor. Vatandaşlar mezarın gerçek bir kabir olup olmadığının araştırılmasını istiyor.
Edirne'de mahalleli, Çokalca Cami kalıntılarına yakın alandaki "mezarın" sonradan yapıldığını belirterek, yol ortasında kalan kabrin gerçek bir kabir olup olmadığının tespit edilmesini istiyor.
Nişancıpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Deniz, AA muhabirine yol ortasında yer alan mezarın sonradan yapıldığını söyledi. Zaman içinde kullanılamaz hale gelen caminin avlusunda Edirne Belediyesi'nin yaklaşık 20 yıl önce toprak temizliği yaptığını anlatan Deniz, bu sırada bir mezar taşının sürüklendiğini ifade etti.
Şu an bir kabir olan yerde aslında bir mezarın olmadığını ileri süren Deniz, şunları kaydetti:
"Esasında burada mezar yok. 'Baba' diye tabir edebileceğimiz biri yok, tarihi bir değeri de yok. Burası oda şeklinde bir mescit. Rahmetli Belediye Başkanı Cengiz Varnatopu zamanında buradaki toprak yığını temizlendi. Cami avlusunda yatan zatın mezar taşı buraya kadar sürüklenmiş daha sonra mahalleliler buraya bir mezar yaptırdı.
Ondan sonra araştırdığımızda bu taşın sahibinin bu mescidi yaptıran kişi olduğu ortaya çıktı. Yolun ortasında kalma sebebi de caminin duvarı buraya kadar geliyordu bizim çocukluğumuzda. Mescit ve minarenin yarısı duruyordu. Zaman içinde yağmurdan kardan çatısı çöktü. Çatısı çökünce çevre ahali buradaki taşları söktü, ev ve bahçe temellerinde kullandı."