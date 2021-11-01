Temizliğini yapıp dua okuyorlar! Edirne'de yol ortasında 'sır mezar'

Şu an bir kabir olan yerde aslında bir mezarın olmadığını ileri süren Deniz, şunları kaydetti:

"Esasında burada mezar yok. 'Baba' diye tabir edebileceğimiz biri yok, tarihi bir değeri de yok. Burası oda şeklinde bir mescit. Rahmetli Belediye Başkanı Cengiz Varnatopu zamanında buradaki toprak yığını temizlendi. Cami avlusunda yatan zatın mezar taşı buraya kadar sürüklenmiş daha sonra mahalleliler buraya bir mezar yaptırdı.