Temel kazısında lahit ortaya çıktı, arkeologlar açıklama yapmadan götürdü
AFYONKARAHİSAR'IN Dinar ilçesinde gerçekleştirilen bina temeli kazısında, Roma dönemine ait olduğu iddia edilen lahit bulundu. Lahitin içerisinden farklı büyüklüklerde 3 adet toprak küp çıkarken, küplerin içerisinden elde edilen objeler arkeologlar tarafından açıklama yapılmadan götürüldü.
Dinar ilçesi TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatı için temel kazılması sırası esnasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı. Ardından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü.
Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşan bir ekip sevk edildi.
Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologlar yaptıkları hassas kazı ile lahiti gün yüzüne çıkarmayı başardı.
Bulunan lahitin daha sonra üst kapağı açıldı. Görevliler kapağı açılan lahidin içerisinde 3 toprak küp bulurken, küplerin içerisinden elde edilen objeler hakkında ise açıklama yapılmadı.