Temel kazısında lahit ortaya çıktı, arkeologlar açıklama yapmadan götürdü

Dinar ilçesi TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatı için temel kazılması sırası esnasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı. Ardından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü.