TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var.
İstanbul'da TEM Ispartakule mevkiinde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralılar olduğu öğrenildi.
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Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonun altında sıkışan bir kişiye, çıkarılmayı beklerken sağlık ekipleri tarafından serum bağlandı.
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TEM Edirne istikametinde trafik tek şeritten sürdürülüyor.
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