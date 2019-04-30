TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var.

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var - Sayfa 1

İstanbul'da TEM Ispartakule mevkiinde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralılar olduğu öğrenildi. 

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TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var - Sayfa 2

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonun altında sıkışan bir kişiye, çıkarılmayı beklerken sağlık ekipleri tarafından serum bağlandı.

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TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var - Sayfa 3

TEM Edirne istikametinde trafik tek şeritten sürdürülüyor.

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TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var - Sayfa 4
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