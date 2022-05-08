BIST 2.459
DOLAR 14,94
EURO 15,77
ALTIN 905,21

TEM’de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi çok sayıda yaralı var

TEM’de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi çok sayıda yaralı var

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda 6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda trafik akışı durma noktasına geldi.

TEM’de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi çok sayıda yaralı var

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K. isimli 10 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

18
TEM’de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

28
TEM’de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi çok sayıda yaralı var

Kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

38
TEM’de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi çok sayıda yaralı var
48