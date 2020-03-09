TEM'de sabah trafiğini kilitleyen kaza! Otomobil bariyere ok gibi saplandı
TEM Otoyolu Bağcılar Tekstilkent Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyere saplandı. Sürücü yaralandığı feci kazada TEM'de trafik Ankara yönünde tamamen durdu.
Kaza TEM Tekstilken sapağı Ankara istikametinde meydana geldi. Oğuz Ertuğral yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.
15
Otomobilde büyük maddi hasar oluşurken sürü Oğuz Ertuğral yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
25
Hafif yaralı olan Oğuz Ertuğral'a olay yerinde ambulansta müdahale edilirken polis yeni bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem aldı.
35
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik tamamen durdu. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar neticesinde kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.
45