TEM'de korkunç olay! Seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın sırasında olayı gören Mehmet Atalay Kadıoğlu ve arkadaşları, "TEM Otoyolu'ndan geliyorduk. Alevleri gördük, yardım amaçlı durduk. Otobüs şoförü burada tek başınaydı. İtfaiye ve polis ekipleri hemen geldi. Yangına müdahale ettiler trafiği kapattılar. Yangın sırasında otobüste patlama oldu. Araç önce arka taraftan yanmaya başladı. Yaklaşamadık birden patlama oldu" dedi.