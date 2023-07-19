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TEM'de korkunç kaza: Hız göstergesi 140'a takılı kalan otomobil dehşet saçtı!

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TEM'de korkunç kaza: Hız göstergesi 140'a takılı kalan otomobil dehşet saçtı!

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptıktan sonra durabildi. Aynı araçta bulunan 7 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.

TEM'de korkunç kaza: Hız göstergesi 140'a takılı kalan otomobil dehşet saçtı!

Kaza, TEM Otoyolu Dilovası ilçesi Dilderesi Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresindeki 34 JL 9337 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde önce yol kenarındaki bariyerlere ardından 34 ECA 249 plakalı Iveco marka kamyona çarptı. 

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TEM'de korkunç kaza: Hız göstergesi 140'a takılı kalan otomobil dehşet saçtı!

Otomobil bir süre savrulduktan sonra durabildi. Feci kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

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TEM'de korkunç kaza: Hız göstergesi 140'a takılı kalan otomobil dehşet saçtı!

Otomobilin içerisinde bulunan 7 kişiden sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. 7 kişi de yaralı olarak hastanelere sevk edildi.

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TEM'de korkunç kaza: Hız göstergesi 140'a takılı kalan otomobil dehşet saçtı!

 Kazanın ardından adeta hurdaya dönen otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

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