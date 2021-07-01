TEM Otoyolu'nda zincirleme korkunç kaza! Tanker, tıra ok gibi saplandı: 1 kişi öldü
TEM Otoyolu Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 1 otomobil, 1 tır ve 1 tankerin karıştığı kazada can kaybı kaçınılmaz oldu. Kaza yerinden korkunç görüntüler geldi.
Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 LT 217 plakalı Dacia marka otomobil Ankara istikametinde seyir halindeyken tekerinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Aynı istikamette gelen ve yavaşlamakta olan 10 ALN 14 plakalı tıra ise, arkasından gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AJ 3702 plakalı tanker adeta ok gibi saplandı.
Meydana gelen kazada tanker sürücüsü adeta kağıt gibi ezilen aracın içerisinde sıkıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya ve Düzce’den çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Şoförün cansız bedenini çıkarma çabası sürüyor
Olay yerine ulaşan ekiplerce, trafik kontrollü şekilde sağlanırken araçta sıkışarak hayatını kaybeden tanker sürücüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor.