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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 14 TIR, 8 otomobil ve 3 otobüs birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 14 TIR, 8 otomobil ve 3 otobüs birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 14 TIR, 8 otomobil ve 3 otobüs birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı TEM Otoyolu mevkii İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana geldi.

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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 14 TIR, 8 otomobil ve 3 otobüs birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, yolun sağ şeridinde kar küreme çalışması yapan araca çarpmamak için manevra yapınca kayarak makasladı.

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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 14 TIR, 8 otomobil ve 3 otobüs birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kazayı fark eden diğer tırların da makaslamasıyla İstanbul istikametinde 14 tır, 8 araç ve 3 otobüs zincirleme kazaya karıştı.

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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 14 TIR, 8 otomobil ve 3 otobüs birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Ankara istikametindeki bazı tırların da kazayı görerek makaslamasıyla 5 tır ve 2 otomobil kazaya karıştı.

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