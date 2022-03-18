TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 14 TIR, 8 otomobil ve 3 otobüs birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Kaza, Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı TEM Otoyolu mevkii İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, yolun sağ şeridinde kar küreme çalışması yapan araca çarpmamak için manevra yapınca kayarak makasladı.
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Kazayı fark eden diğer tırların da makaslamasıyla İstanbul istikametinde 14 tır, 8 araç ve 3 otobüs zincirleme kazaya karıştı.
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Ankara istikametindeki bazı tırların da kazayı görerek makaslamasıyla 5 tır ve 2 otomobil kazaya karıştı.
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