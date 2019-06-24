Tellere takılınca 20 dönüm buğday tarlası kül oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tellere takılınca 20 dönüm buğday tarlası kül oldu

ŞANLIURFA'da güvercin tellere takılınca elektrik tellerinin teması sonucu çıkan yangında 20 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Tellere takılınca 20 dönüm buğday tarlası kül oldu - Sayfa 1

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir güvercinin elektrik telleriyle temasından çıkan kıvılcım buğday tarlasını kül etti. Olay ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beyçeri Kırsal Mahallesinde meydana geldi.

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Tellere takılınca 20 dönüm buğday tarlası kül oldu - Sayfa 2

Alınan bilgilere göre, buğday tarlalarının arasından geçen yüksek gerilim hattının tellerine konan güvercinin tellerle teması sonucu oluşan kıvılcım H.Ç ve M.Ç’ye ait buğday tarlasına sıçradı, kısa sürede rüzgârın etkisiyle yangın genişledi. 

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Tellere takılınca 20 dönüm buğday tarlası kül oldu - Sayfa 3

Tarla sahipleri ve köylüler kendi imkanları ve 10 traktör yardımıyla söndürme çalışması başlattı.

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Tellere takılınca 20 dönüm buğday tarlası kül oldu - Sayfa 4

Yaklaşık 2 saat süren sündürme çalışması sonucu, yangın söndürülürken, H.Ç ve M.Ç’ye ait yaklaşık 20 dönüm ekili buğday tarlası kül oldu. 

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