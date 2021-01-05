Televizyonu açan şaşkına döndü! Başı olmayan Putin Rusya'yı karıştırdı

Her yılın sonuna doğru düzenlediği geleneksel basın toplantısı dünyanın her yerinde canlı takip edilen Rusya lideri Vladimir Putin, 2020'nin son gününde bir kez daha ekrandaydı. Yeni yıl mesajı için Putin'i izlemek isteyenler 2021'e dakikalar kala televizyonlarını açtı,