Televizyonu açan şaşkına döndü! Başı olmayan Putin Rusya'yı karıştırdı
Rusya'nın en batısındaki Kaliningrad'da televizyonlarını açanlar gözlerine inanamadı, başı kesilmiş Putin görüntüsü depreme yol açtı.
Her yılın sonuna doğru düzenlediği geleneksel basın toplantısı dünyanın her yerinde canlı takip edilen Rusya lideri Vladimir Putin, 2020'nin son gününde bir kez daha ekrandaydı. Yeni yıl mesajı için Putin'i izlemek isteyenler 2021'e dakikalar kala televizyonlarını açtı,
Rus lider 2020'nin ardından yine her sene yaptığı gibi Kremlin'den konuşmasına başladı.
Ancak Rusya'daki bir televizyon kanalından Vladimir Putin'i takip edenlerin, yayında bir tuhaflık olduğunu anlaması çok uzun sürmedi.
Çoğunlukla Rusya'nın Avrupa'nın göbeğindeki toprağı Kalaningrad'da izlenen Kaskad TV, Putin'in yalnızca burnundan aşağısını gösterdi.