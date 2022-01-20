Televizyon dizisi yıldızı ünlü oyuncu Gaspard Ulliel kayakta hayatını kaybetti!

Fransa'nın tanınan oyuncularından olan Ulliel'in ailesi çarşamba günü haber ajansı AFP'ye yaptıkları açıklamada Alpler'deki bir kaza sonucu ünlü aktör Gaspard Ulliel'in hayatını kaybettiğini söyledi. Ulliel, Alt Tarafı Dünyanın Sonu ve Fransız moda devinin hayatını anlatan Saint Laurent filmlerinde rol almıştı.