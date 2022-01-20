Televizyon dizisi yıldızı ünlü oyuncu Gaspard Ulliel kayakta hayatını kaybetti!
Marvel'in televizyon dizisi Moon Knight'ta rol alan 38 yaşındaki Gaspard Ulliel, kayak yaparken çarpıştı ve beyin travması geçirerek hayatını kaybetti.
Fransa'nın tanınan oyuncularından olan Ulliel'in ailesi çarşamba günü haber ajansı AFP'ye yaptıkları açıklamada Alpler'deki bir kaza sonucu ünlü aktör Gaspard Ulliel'in hayatını kaybettiğini söyledi. Ulliel, Alt Tarafı Dünyanın Sonu ve Fransız moda devinin hayatını anlatan Saint Laurent filmlerinde rol almıştı.
Son olarak Marvel'in yakın zamanda yayınlanacak olan televizyon dizisi Moon Knight'ta rol alan 38 yaşındaki Gaspard Ulliel, Fransa'nın Savoie bölgesinde kayak yaparken bir başkasıyla çarpıştı ve geçirdiği beyin travması sonucu hayatını kaybetti.
Oyuncunun kayak yaparken bir başka kişiyle çarpışması sonucu ciddi bir beyin travması geçirdiği ve hava yoluyla Grenoble'daki bir hastaneye nakledildiği aktarıldı.
Ulliel, kazanın ertesi günü hayatını kaybetti.