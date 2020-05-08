Televizyon canlı yayınında çıplak göründü yasak aşkı ifşa etti!
Koronavirüs salgını nedeniyle gazeteci ve televizyoncular çoğunlukla evden çalışırken, İspanyol televizyonunda canlı yayın yapan sunucunun arkasından geçen çırıl çıplak kadın ülkenin en önemli gündeme oldu.
İspanyol televizyonu Estado de Alarma'nın sunucusu Alfonso Merlos, evinden yaptığı canlı yayın sırasında arkasından geçen yarı çıplak kadın ile ülkede gündeme oturdu.
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Estado de Alarma'nın sunucusu Alfonso Merlos’un ülke gündemine ilişkin yaptığı konuşması sırasında arkasından geçen yarı çıplak kadın İspanyol medyasında geniş yer buldu.
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Canlı yayında ekranda görülen kadının sunucu Merlos’un İspanyol BBG yarışmasında ünlenen sevgilisi Marta Lopez sanıldı.
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Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. O kadın Marta Lopez değil, başka bir ünlü televizyon spikeriydi.
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