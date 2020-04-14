Telefonunuzu öldüren 8 hataya dikkat!
Bazı şeyler telefonunuza yavaş yavaş, bazıları ise kısa vadede oldukça fazla zarar veriyor ve telefonun ömrü oldukça kısalıyor. Akıllı telefonlara zarar veren bu kötü alışkanlıkları bırakmanız gerekiyor.
Orijinal pili ucuz, sahte bir pille değiştirmek
Telefonun pili telefonun “kalbidir”. Telefonunuzu onarıma götürürseniz, servisin ne tür bir pil takacağını dikkatlice kontrol edin - donanımın orijinal kısmı değilse, telefonunuzun ömrü önemli ölçüde kısalır.
Koruyucu olmadan kullanmak
Cep telefonunuzu kılıfsız ve koruyucu cam olmadan kullanmak yapılan hatalardan bir diğeridir. Cep telefonunuzu koruyucu cam olmadan kullanmak, sadece cihazınız yere düştüğü zaman ekranının kırılmasına değil iç donanımın da hasar görmesine sebep olur.
Güncellemeleri yüklememek
Cep telefonlarına gelen güncellemeleri yüklememek telefona zarar vermektedir. Telefona güncellemeler ile gelen güvenlik yamaları acil olarak görünmese de cep telefonunuzu kötü yazılımlardan ve diğer sorunlardan korur. Bu sebeple güncellemeleri aksatmadan yapmak gerekmektedir.
Telefonu ısınacağı bir yere bırakmak
Batarya ısınmayı pek seven bir parça değil, üstelik aşırı ısınma performansta da düşüşe neden oluyor. Zaman zaman sistem çiplerinin bile zarar gördüğü de biliniyor.