Telefonunu satıp ilk arabasını alan genç 'hastalığa' yakalandı

Böylece "Hacı Murat" sahibi olan Karanlık, bir süre sonra tamamen nostaljik arabalarla uğraşmaya başladı. Kendine koleksiyon kurmaya karar veren Karanlık, yaklaşık 10 yılda 1967 model Vosvos'un da aralarında bulunduğu 300 eski otomobilin modifiye ve bakımlarıyla yakından ilgilendi.