Telefonunu satıp ilk arabasını alan genç 'hastalığa' yakalandı
Trabzon'da yaşayan 28 yaşındaki Murat Karanlık'ın eski model otomobil sevdası, yeni bir hobiye dönüştü.
Babasının klasik araba merakından etkilenerek yola çıkan Karanlık, 18 yaşındayken sattığı telefonundan elde ettiği 2 bin 50 liraya 300 lira ekleyerek "Murat 124" aldı.
Böylece "Hacı Murat" sahibi olan Karanlık, bir süre sonra tamamen nostaljik arabalarla uğraşmaya başladı. Kendine koleksiyon kurmaya karar veren Karanlık, yaklaşık 10 yılda 1967 model Vosvos'un da aralarında bulunduğu 300 eski otomobilin modifiye ve bakımlarıyla yakından ilgilendi.
Nostaljik araba tutkusunu sahibi olduğu Lada Vaz 1978-1980 ve 1967 model Vosvos'la sürdüren Karanlık, tek tek süslediği klasik arabalara "zıplama" gibi yeni özellikler de kazandırdı.
"Bu tarz arabalar bende hastalık"
28 yaşındaki Murat Karanlık, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır nostaljik arabalarla uğraştığını söyledi.