Telefonunu bu saatlerde şarj eden yandı! Bataryanın ömrünü 5 yıl kısaltıyor
Teknoloji ilerledikçe hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Özellikle telefonlar artık çoğu kişinin elinden düşmüyor. Böylelikle de telefonların şarjı çok çabuk bitiyor şarja takma işlemi sıklaşmaya başlıyor. Telefonunu günün belirli saatlerinde şarja takan milyonlarca kullanıcı için uzmanlardan kritik uyarı geldi. Uzmanlara göre telefonların şarja takıldığı bu zaman dilimi, batarya sağlığını en hızlı tüketen saat aralığı olarak öne çıkarken bataryanın ömrünü en az 5 yıl kısaltıyor.
Akıllı telefonlar hayatımızın en önemli parçası haline gelirken, batarya ömrü de her zamankinden daha kritik hale geldi.
Çoğu kullanıcı farkında olmadan cihazının pil sağlığını hızla tüketen bir hata yapıyor. Bu hata ise telefonu yanlış saatlerde şarj etmek. Uzmanlar, özellikle belirli saat aralığında yapılan şarjın hem batarya ömrünü kısalttığını hem de ısınma kaynaklı riskleri artırdığını belirtiyor.
BATARYANIN EN KIRILGAN OLDUĞU SAAT ARALIĞI
Teknoloji uzmanları, telefonun gün içinde en savunmasız olduğu zamanın gece 00.00 ile sabah 05.00 arası olduğuna dikkat çekiyor.
Çünkü bu saatlerde yapılan şarj, cihazın uzun süre %100 dolu halde prizde kalmasına neden oluyor.