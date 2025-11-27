Telefonunu bu saatlerde şarj eden yandı! Bataryanın ömrünü 5 yıl kısaltıyor

Çoğu kullanıcı farkında olmadan cihazının pil sağlığını hızla tüketen bir hata yapıyor. Bu hata ise telefonu yanlış saatlerde şarj etmek. Uzmanlar, özellikle belirli saat aralığında yapılan şarjın hem batarya ömrünü kısalttığını hem de ısınma kaynaklı riskleri artırdığını belirtiyor.