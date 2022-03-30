Telefonunu böyle şarj edenler dikkat! Hem telefonunuzu bozuyorsunuz hem de elektrik faturası şişiyor
Elektriğe gelen zamlar sonucunda evdeki gereksiz elektrik tüketen cihazlar dikkat çekiyor. Bunların en başında da akıllı telefonlar bulunuyor. Sanıldığınının aksine akıllı telefonlar yüzde 100 şarj kapasitesine ulaştığında kendini kapatmıyor. Siz kullanmıyor da olsanız geri planda çalışmaya devam ettiği için hem enerji harcıyor hem de bir yandan şarj ediyor. Bunun sonucunda gece boyu elektrik de harcıyor. Aynı zamanda telefonunuzun ömrü de ciddi oranda kısalıyor.
Cep telefonunu gece şarja takıp uyumak binlerce liralık akıllı telefonlara zarar veriyor. Telefonu gece şarja takılı bıraktığınızda, pil tam şarj kapasitesine ulaşsa da aslında şarj işlemi hiç durmuyor. Telefon bataryadan şarj çekmeye devam ediyor bu da telefonun pil ömrünü kısaltıp telafisi mümkün olmayan arızalar vermesine neden olabiliyor.
Akıllı cep telefonları günümüzde 30 bin lirayı bulan fiyatlara satılıyor. Cep telefonunda günlük olarak yapılan şarj işleminin hatalı yapılması binlerce iralık telefonlarda telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabiliyor. Özellikle cep telefonunuzu gece şarja takıp sabah uyandığındığınızda şarjdan söküyorsanız bu işlem size pahalıya patlayabilir.
Bir yılda bitiyor
Hemen hemen herkesin sahip olduğu bir alışkanlık olan gece telefonu şarja takıp sabah telefonu şarjdan çıkarmak cihazınızı kısa sürede çöp haline getirebilir. Uzmanlar uzun süreli şarj işleminin bataryaya büyük zarar verdiğine ve pil ömrünü azalttığına dikat çekti. O nedenle satın alınan bir telefonun pil ömrü ilk 1 yıl içinde bir miktar, sonraki yıllarda ise belirgin biçimde kısalıyor.
Akıllı cep telefonunu yatmadan önce gece şarja takılı bıraktığınızda, pil tam şarj kapasitesine ulaşsa da aslında şarj işlemi hiç bitmiyor. Bu duruma elektronik uzmanları "Damlama şarj" olarak adlandırıyor. Damlama şarj durumu, telefonun anlık tükettiği enerji şarj cihazı tarafından bataryaya geri yüklenmesi anlamına geliyor. Yani siz telefonunuzu gece boyunca şarja bıraktığınızda, aslında gerçekten de gece boyunca şarj oluyor ve bunun neticesinde de bataryanın şarj devri artıyor, batarya ömrü kısalıyor.