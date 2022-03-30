Telefonunu böyle şarj edenler dikkat! Hem telefonunuzu bozuyorsunuz hem de elektrik faturası şişiyor

Akıllı cep telefonunu yatmadan önce gece şarja takılı bıraktığınızda, pil tam şarj kapasitesine ulaşsa da aslında şarj işlemi hiç bitmiyor. Bu duruma elektronik uzmanları "Damlama şarj" olarak adlandırıyor. Damlama şarj durumu, telefonun anlık tükettiği enerji şarj cihazı tarafından bataryaya geri yüklenmesi anlamına geliyor. Yani siz telefonunuzu gece boyunca şarja bıraktığınızda, aslında gerçekten de gece boyunca şarj oluyor ve bunun neticesinde de bataryanın şarj devri artıyor, batarya ömrü kısalıyor.