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Telefonun atası 120 yıllık telefonu görmeye nostalji tutkunları koşuyor

Telefonun atası 120 yıllık telefonu görmeye nostalji tutkunları koşuyor

Eskişehir’de bir antikacıda bulunan Amerika yapımı 120 yıllık telefon, nostalji tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Telefonun atası 120 yıllık telefonu görmeye nostalji tutkunları koşuyor

Eskişehir’de antikacılık ile uğraşan 50 yaşındaki Hakan Akın, yurt dışındaki arkadaşlarının yardımıyla satın aldığı Amerika yapımı olduğu öne sürülen telefonu, nostalji meraklıları için antika pazarında görücüye çıkardı. 

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Telefonun atası 120 yıllık telefonu görmeye nostalji tutkunları koşuyor

Yaklaşık 120 yıllık olan ve kurulum olarak ilk icat edilen telefonla benzer mekanizmalara sahip olan ürün, görenlerin oldukça ilgini çekti. 

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Telefonun atası 120 yıllık telefonu görmeye nostalji tutkunları koşuyor

Ahize sistemine sahip olan telefonun kutusunun ise ahşaptan yapıldığını belirten antikacı Akın, kutunun birleştirilme sürecinde kırlangıç geçme olarak bilinen yönteminin kullanıldığını fark ettiklerini vurguladı.

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Telefonun atası 120 yıllık telefonu görmeye nostalji tutkunları koşuyor
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