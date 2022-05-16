Telefonun atası 120 yıllık telefonu görmeye nostalji tutkunları koşuyor
Eskişehir’de bir antikacıda bulunan Amerika yapımı 120 yıllık telefon, nostalji tutkunlarının dikkatini çekiyor.
Eskişehir’de antikacılık ile uğraşan 50 yaşındaki Hakan Akın, yurt dışındaki arkadaşlarının yardımıyla satın aldığı Amerika yapımı olduğu öne sürülen telefonu, nostalji meraklıları için antika pazarında görücüye çıkardı.
Yaklaşık 120 yıllık olan ve kurulum olarak ilk icat edilen telefonla benzer mekanizmalara sahip olan ürün, görenlerin oldukça ilgini çekti.
Ahize sistemine sahip olan telefonun kutusunun ise ahşaptan yapıldığını belirten antikacı Akın, kutunun birleştirilme sürecinde kırlangıç geçme olarak bilinen yönteminin kullanıldığını fark ettiklerini vurguladı.