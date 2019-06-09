Telefonla konuşabilmek için dağ tepe geziyorlar

Özellikle hafta sonlarında binlerce kişi tarafından piknik ve kamp amaçlı tercih edilen Musaözü Göletinin bulunduğunu ve gelenlerin de bu konudan şikayetçi olduklarını vurgulayan mahalle halkı, rahatça iletişim kurmak için çözüm isteklerini dile getirdi.