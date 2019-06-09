Telefonla konuşabilmek için dağ tepe geziyorlar
Eskişehir'de kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen şebekelerin çekmediği Musaözü Mahallesi'nde vatandaşlar telefon taşımıyor. Mahalle sakinleri, cep telefonu görüşmelerini de evlerinden aldıkları cep telefonlarının ardından tepelere çıkarak yapıyor.
Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Musaözü Mahallesi sakinleri, senelerdir telefonlarında şebeke sorunu yaşıyor. Merkeze yalnızca 20 kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen telefonların çekmediği mahallede vatandaşlar iletişimsizlikten dert yanıyor.
Mahallede telefon çekmediği için zaman zaman güvenlik ve sağlık problemleri dahi yaşanırken mahalle sakinleri tepe tepe dolaşarak iletişim kurmaya çalışıyor.
Şebekelerin hiçbir şekilde çekmediği mahallede vatandaşlar, iletişim kurabilmek için en az 500 metre yol yürüyor.
Özellikle hafta sonlarında binlerce kişi tarafından piknik ve kamp amaçlı tercih edilen Musaözü Göletinin bulunduğunu ve gelenlerin de bu konudan şikayetçi olduklarını vurgulayan mahalle halkı, rahatça iletişim kurmak için çözüm isteklerini dile getirdi.