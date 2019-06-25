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Telefondan çağırdığı taksiye bindi! Sonrası korkunç

Telefondan çağırdığı taksiye bindi! Sonrası korkunç

ABD'de havalimanından Uber uygulamasına benzeyen Lyft aracına binen 23 yaşındaki öğrenciden bir daha haber alınamadı.

Telefondan çağırdığı taksiye bindi! Sonrası korkunç - Sayfa 1

ABD'deki Utah Üniversitesi’nde öğrenci olan 23 yaşındaki Mackenzie Lueck, büyükannesinin cenazesi için memleketi California'ya gitti.

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Telefondan çağırdığı taksiye bindi! Sonrası korkunç - Sayfa 2

17 Haziran’da üniversitesinin yer aldığı Salt Lake City şehrine uçakla dönüş yaptı.

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Telefondan çağırdığı taksiye bindi! Sonrası korkunç - Sayfa 3

Kampüs bölgesine dönmek için ülkede yaygın olan Lyft uygulamasını kullandı.

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Telefondan çağırdığı taksiye bindi! Sonrası korkunç - Sayfa 4

Uber uygulamasına benzeyen Lyft, yolcuların rota talepleri sonucu uygun sürücüleri ve ücreti belirliyor.

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