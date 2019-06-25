Telefondan çağırdığı taksiye bindi! Sonrası korkunç
ABD'de havalimanından Uber uygulamasına benzeyen Lyft aracına binen 23 yaşındaki öğrenciden bir daha haber alınamadı.
ABD'deki Utah Üniversitesi’nde öğrenci olan 23 yaşındaki Mackenzie Lueck, büyükannesinin cenazesi için memleketi California'ya gitti.
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17 Haziran’da üniversitesinin yer aldığı Salt Lake City şehrine uçakla dönüş yaptı.
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Kampüs bölgesine dönmek için ülkede yaygın olan Lyft uygulamasını kullandı.
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Uber uygulamasına benzeyen Lyft, yolcuların rota talepleri sonucu uygun sürücüleri ve ücreti belirliyor.
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