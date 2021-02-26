Telefonda video izlediği için kocasından dayak yedi: Ölmeyi mi bekleyeyim?

O arada videoda bir erkek çıktı 'Sen adamları mı izliyorsun?' diyerek telefonla kafama vurdu. Daha sonra kızım uyandı. Ben o ara kızımı korumaya çalışırken bir anda oldu her şey. Gözüme yumruk attı ve kanlar akmaya başladı. Işığı açıp 'oh iyi olmuş, nasıl şişmiş' dedi. Hiçbir pişmanlığı üzüntüsü yoktu" dedi.