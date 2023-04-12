Telefonda görünce gözü döndü, İzmir'de 19 yaşındaki Zehra'yı 5 aylık kocası öldürdü

Olay, 10 Nisan günü, gece saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokakta bulunan bir iş hanının 3'üncü katında bulunan boş iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K. (31), ayrılma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz (19) ile konuşmak için yurt dışında olan amcasının iş yerine çağırdı.